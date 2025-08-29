Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf heimste der Haldensleber SC am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Haldensleben/MTU. Die 67 Besucher des Waldstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber besiegten das Team aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (1:0) knapp.

In Minute 20 schoss Max Stadler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Haldensleber noch einen drauf: In Minute 59 wurde das zweite Tor durch Kenneth Hebekerl erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

59. Minute: Haldensleber SC baut Führung auf 2:0 aus

Das letzte Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Pascal Pannier den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Halle-Ammendorf erlangte (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Haldensleber haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – BSV Halle-Ammendorf

Haldensleber SC: Switala – Hebekerl (63. R. Bögelsack), Stadler, H. Ebel, Zimmermann (42. Wille), B. Ebel (46. Grabenberg), Krüger, Thieke (79. Prokop), Von Ameln (52. B. Bögelsack), Hevekerl, Mäde

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schmitz, Englich, Niesel (85. Schöneck), Winkler (77. Hartmann), Schubert, Pannier, Meyer (62. Piven), Hoffmann (88. Piontek), Hotopp, Agwu (56. Kowalski)

Tore: 1:0 Max Stadler (20.), 2:0 Kenneth Hebekerl (59.), 2:1 Pascal Pannier (74.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Meier, Neo Bergmann; Zuschauer: 67