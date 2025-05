Am 29. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem 1. FC Lok Stendal ein 2:1 (0:1)-Triumph über den FSV Barleben 1911.

Stendal/MTU. Stendal – Barleben: Nachdem der 1. FC Lok Stendal an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Max Schönijahn vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Fabian Johannes Kröger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (43.). Die Barleber konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Rosario Schulze der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 29

1:1 im Duell zwischen 1. FC Lok Stendal und FSV Barleben 1911 – 55. Minute

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Schulze (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Stendaler Mannschaft erzielen (84.). In Spielminute 93 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FSV Barleben 1911

1. FC Lok Stendal: Poser – Salge (86. Balliet), Ilchenko, Mahrhold, Kaschlaw, Schleicher, Buschke, Schubert (69. Schaarschmidt), Schulze (90. Pfeiffer), Stark (76. Konieczny), Bubke (46. Breda)

FSV Barleben 1911: Oldenburg – Schäfer (62. Pung), Duda (88. Koch), Jespersen, Laabs (80. Koch), Fröhlich, Kröger (76. Hamidovic), Schlitte, Gruner, Hauer (58. Hauer), Priese

Tore: 0:1 Fabian Johannes Kröger (43.), 1:1 Rosario Schulze (55.), 2:1 Rosario Schulze (84.); Zuschauer: 273