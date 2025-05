Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Mittwoch war der SV 09 Staßfurt gegenüber dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen machtlos und wurde mit 3:5 (2:4) vom Platz gefegt.

Am Mittwoch haben sich der SV 09 Staßfurt und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (2:4).

Illia Hlynianyi (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bitterfeld-Wolfener legten in der 21. Spielminute nach. Wieder war Hlynianyi der Torschütze.

SV 09 Staßfurt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 21

Der SV 09 Staßfurt hinkte zwei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Florian Schmidt-Daul versenkte den Ball in der 31. Minute, gefolgt von Amon Van Linthout (33.). 2:2. Die Bitterfeld-Wolfener konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Sebastian Bark traf in der 35. Minute noch einmal, gefolgt von Viacheslav Potapenko und Hlynianyi (42., 64.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 09 Staßfurt steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:2 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 33

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Schmidt-Daul, den Ball erneut ins Netz zu befördern (82.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV 09 Staßfurt: Probst – Burdack (72. Isufi), Lampe, Van Linthout, Faatz (61. Weirauch), Schmidt-Daul, Dittwe, Hoffmann, Härtge (53. Gruhn), Zöger, Lieder

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann, Schlegel (72. Biriuk), Potapenko (85. Krogmann), Bark, Bauer, Krüger (46. Böhme), Ehrhardt (66. Krüger), Hlynianyi, Günther, Hoffmann (79. Elflein)

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (4.), 0:2 Illia Hlynianyi (21.), 1:2 Florian Schmidt-Daul (31.), 2:2 Amon Van Linthout (33.), 2:3 Sebastian Bark (35.), 2:4 Viacheslav Potapenko (42.), 2:5 Illia Hlynianyi (64.), 3:5 Florian Schmidt-Daul (82.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Niklas Schimpf, Nils Schäfer; Zuschauer: 45