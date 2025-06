Das Match zwischen Stern und Dresden ist mit einer deutlichen 1:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Jason Wolodja Schumann (Berlin) eine Gelbe Karte und eine Gelb-Rote Karte an die Berliner (12., 27.). Das Team aus Stern musste das Match in Unterzahl fortsetzen. In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Patrick Semar (SC Borea Dresden) netzte in der 2. Minute der zweiten Halbzeit (47.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SC Borea Dresden musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (56.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Taymour Fouad den Ball ins Netz (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.06.2025, 14.15 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

SFC Stern 1 hinkt 0:2 hinterher – Minute 60

24 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Mohammad Alhasan (Stern) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Stern erzielen (69.). Die SFC Stern 1 rutschten auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – SC Borea Dresden

SFC Stern 1: Mertens – Valenzuela Chmieleski (74. Pantos), Jakupovic, Garbulowski (46. Kul), Jouini (74. Attah), Culubali, Alhasan, Aydin, El Khanji, Wolf, (58. Ungu)

SC Borea Dresden: Renk – Semar (85. Hammash), Fouad (63. Wagner), Walther (80. Börner), Mikulsky (53. Mätzler), Mende (63. Park), Exner, Fröhlich, Skrabalek, Knötzsch

Tore: 0:1 Patrick Semar (47.), 0:2 Taymour Fouad (60.), 1:2 Mohammad Alhasan (69.); Schiedsrichter: Jason Wolodja Schumann (Berlin); Assistenten: Jamie Lee Faber, Konstantin Schroeter; Zuschauer: 42