Im Stadion Rüsternbreite wurden die Fans der CfC Germania 03 am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper William Friedrich durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

David Scheinert (SSV 80 Gardelegen) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Gardelegener legten in der 38. Minute nach. Diesmal war Steven Beck der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Florian Scheinert konnte in Minute 48 einnetzen. Es lief nicht gut für die CfC Germania 03. In Minute 51 gelang es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der Cöther zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Daniel Stehr traf für Gardelegen in Minute 68. Spielstand 4:1 für den SSV 80 Gardelegen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 31

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die CfC Germania 03 kassierte zweimal Gelb.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Scheinert (Gardelegen) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 5:1 gingen die Gardelegener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: CfC Germania 03 – SSV 80 Gardelegen

CfC Germania 03: W. Friedrich – Khalaf, Kürschner (76. Alkhalaf), Skyba, Binkau, Michaelis, Salis, Tepper, Beier, Körner (57. Ehrenberg), Maier (57. C. Friedrich)

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Kohlhas, Schreiber, Stehr, Scheinert, Helmuth (80. Ben Ali), Haak, Beck (88. Kempe), Beck (84. Schilling), Scheinert (88. Berezovskyi), Fehse

Tore: 0:1 David Scheinert (8.), 0:2 Steven Beck (38.), 0:3 Florian Scheinert (48.), 1:3 Steven Kürschner (51.), 1:4 Daniel Stehr (68.), 1:5 David Scheinert (75.); Schiedsrichter: Maximilian Scheibel (Schönebeck); Assistenten: Marco Uhlmann, Steffen Grafe; Zuschauer: 58