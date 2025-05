Das Spiel zwischen Havelberg und Rossau ist mit einer deutlichen 1:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Maximilian Soppa (Magdeburg) zwei Gelbe Karten an die Havelberger (35., 41.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 15 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Moritz Noack mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (60.). In der zweiten Halbzeit griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Rossauer SV musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (81.). Das zweite Tor kam dann schnell danach: Erneut setzte Noack den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 23

FSV Havelberg 1911 liegt 0:2 zurück – Minute 90

Unmittelbar darauf gelang es Philip Sell, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Havelbergern noch ein Tor zu verschaffen (90.+4).

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – Rossauer SV

FSV Havelberg 1911: Sell – Heidel, Stamer, Freye (76. Schäfer), Mathewes, Brecht-Matus, Seidel, Sichkar (46. Doering), Leppin, Oppermann, Bröker

Rossauer SV: Benecke – Wallmann, Noack, Hannemann (73. Glombitza), Klein, Brünicke, Feger, Elling, Henel, Schröder (86. Neumann), Ziems

Tore: 0:1 Moritz Noack (60.), 0:2 Moritz Noack (90.), 1:2 Philip Sell (90.+4); Schiedsrichter: Maximilian Soppa (Magdeburg); Assistenten: Felix Grünwald, Nils Lehmann; Zuschauer: 35