Die SG Rot-Weiß Thalheim hatte am Donnerstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:3 (0:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Dirk Hannemann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Drilon Halilaj das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (42.). Das Gegentor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Queba Sonco den Ball ins Netz.

Minute 81 SG Rot-Weiß Thalheim und SV Fortuna Magdeburg im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Magdeburgs Bleon Rexhepi konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 7

Am Ende der Partie sollte es der SV Fortuna Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sieben Minuten in der Nachspielzeit, als Illya Kovkrak den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (90.+7). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Fortuna Magdeburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schmökel, Schinkel (69. Sambu Cabral), Prielipp, May (60. Zahrt), Kuras, (46. Gräbe-Schmelzer), Moroz, Wróblewski (88. Henze), Kunyk, Sonco

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Steinbach (62. Bimenyimana), Halilaj, Weidemeier (87. Rexhepi), Schüler (78. Rudolph), Kauka, Gerstner, Lange, Ehrenberg (82. Kovkrak), Pide, Megel (27. Domitz)

Tore: 0:1 Drilon Halilaj (42.), 1:1 Queba Sonco (81.), 1:2 Bleon Rexhepi (88.), 1:3 Illya Kovkrak (90.+7); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Justin Geese; Zuschauer: 98