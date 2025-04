Kein Punktgewinn für Haldensleber SC: Im eigenen Stadion musste das Team am 28. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 2:3 (2:0) einen Misserfolg gegen den VfB Merseburg hinnehmen.

Haldensleben/MTU. Nach haben sich der Haldensleber SC und der VfB Merseburg am Samstag 2:3 (2:0) getrennt. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Haldensleber Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den VfB Merseburg verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:0).

Bennet Ebel (Haldensleber SC) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 38, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Haldensleber legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Pascal Thieke der Torschütze (43.).

2:0 Vorsprung für Haldensleber SC – 43. Minute

Merseburg war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (46.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 13 Minuten legte das Team von Miran Özkan nach und netzte ein weiteres Mal ein (59). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 28

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Knerler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Merseburger zu entscheiden (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Haldensleber SC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Merseburg beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der Haldensleber SC rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB Merseburg

Haldensleber SC: Switala – Hüttl, Bögelsack, Schunaew, Zimmermann (62. Wille), Mäde (87. Prokop), Hartmann, Krüger (60. Winkelmann), Ebel, Stadler, Thieke

VfB Merseburg: Yamamoto – Voigt (74. Friedrich), Mittler, Dräger, Erovic (46. Roß), Knerler, Arndt (70. Pronichkin), Bierschenk (79. Dähne), Bellair, Frühauf (46. Agwu), Taubert

Tore: 1:0 Bennet Ebel (38.), 2:0 Pascal Thieke (43.), 2:1 Tim Knerler (46.), 2:2 Pascal Mittler (59.), 2:3 Tim Knerler (85.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Michael Schenke, Niklas Schimpf; Zuschauer: 50