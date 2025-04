Gommern/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Gommern eine Niederlage gegen den SV Irxleben schlucken. 1:2 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Dominic Engel (SV Eintracht Gommern) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Börder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 30 wurde das Gegentor durch Paul Stier erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 24

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Irxleben steckte einmal Gelb ein. Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Florian Dethlefsen (Irxleben) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Börder Elf erzielen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SV Irxleben

SV Eintracht Gommern: Kuplich – Thiem, Bea (41. Hoppe), Engel, Hübener, Schmidt, Randel, Napiontek, Baumbach (90. Adelheim), Tuente (75. Von Saleski), Sindermann

SV Irxleben: Schulze – Sanne, Pollmer, Dethlefsen, Krause, Kanning (76. Rolle), Michael, Trabert (88. Ahlemann), Hartmann (76. Reich), Stier (81. Nordt), Köhler

Tore: 1:0 Dominic Engel (1.), 1:1 Paul Stier (30.), 1:2 Florian Dethlefsen (90.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Daniel Kleist, Axel Koch; Zuschauer: 32