Am 30. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der Haldensleber SC vor 65 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen die CfC Germania 03 freuen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Stephan Kobert vor: In der 43. Spielminute schoss Bennet Ebel mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 30

Minute 58: Haldensleber SC führt mit zwei Toren

13 Minuten nach der Pause konnte Leonard Grabenberg (Haldensleber) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 2:0 verließen die Haldensleber den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Haldensleber SC wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der CfC Germania 03 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der Haldensleber SC hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – CfC Germania 03

Haldensleber SC: Switala (69. Schröder) – Hevekerl, Hartmann, Willms, Wille, Grabenberg (81. Hebekerl), Thieke, Mäde (64. Bögelsack), Ebel (71. Mantei), Von Ameln (75. Krüger), Stadler

CfC Germania 03: Schulze – Salis, Helmstedt, Skyba, Tepper, Körner (53. Khalaf), Binkau, Michaelis, Ehrenberg (53. Maier), Hippe, Beier (76. Alkhalaf)

Tore: 1:0 Bennet Ebel (43.), 2:0 Leonard Grabenberg (58.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 65