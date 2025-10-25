Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den SSC Weißenfels.

Barleben/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz- Platz 2 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Barleber gewannen gerade so mit 2:1 (2:0) gegen die Kontrahenten aus Weißenfels.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Palle Jespersen für Barleben traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Marcel Hauer den Ball ins Netz (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

2:0 Vorsprung für FSV Barleben 1911 e. V. – Minute 43

In der 90. Minute gelang es Carlo Purrucker, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu bescheren (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Barleben 1911 e. V. wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSC Weißenfels

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Pung, Gruner, Fröhlich (90. L. Koch), Laabs (90. E. L. Koch), Zander, Wasylyk, Jespersen (90. Schäfer), P. Hauer (68. Klajdi), M. Hauer (74. Lohse), Röhl

SSC Weißenfels: Lohmann – Koch, Zerbe, Zozulia (78. Olajide), Löser (68. Hafkesbrink), Schumann, Dierichen, Puphal, Purrucker, Raßmann (86. Necke), Schneider (46. Luib)

Tore: 1:0 Palle Jespersen (30.), 2:0 Marcel Hauer (43.), 2:1 Carlo Purrucker (90.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Moritz Winter, Stefan Schmuck; Zuschauer: 73