Dessau-Roßlau/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SV Dessau 05 und SC Bernburg. 103 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion am Schillerpark.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Branden Garrett Stelmak via Strafstoß den Gastgeber in Führung (73.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SC Bernburg

SV Dessau 05: Ulubay – Horvath, Girke, Berndt (55. Werthmann), Pratsch, Schneider, Barabasch, Schultz (66. Lange), Mieth, Erdmann, Stelmak (90. Römer)

SC Bernburg: Schneider – Berishaj (46. Riechert), Tsipi, Lange, Krishteyn (46. Dreier), Streithoff, Taiwo (83. Linse), Chidera, Hartmann, Preuss (19. Lange), Fahland

Tore: 1:0 Branden Garrett Stelmak (73.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Christopher Bethke, Steffen Look; Zuschauer: 103