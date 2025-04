Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf heimste der 1. FC Lok Stendal am 27. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Stendal/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen 1. FC Lok Stendal und BSV Halle-Ammendorf mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 204 Fußballfans waren im Stadion am Hölzchen live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Gäste (61.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es düster aus. Doch dann brachte Florian Stark den Gastgeber in Führung (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 27

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – BSV Halle-Ammendorf

1. FC Lok Stendal: Poser – Schulze, Knoblich, Buschke, Stark, Konieczny (74. Grigo), Pfeiffer (66. Barrie), Schubert (87. Bubke), Schleicher, Kaschlaw, Mahrhold

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel, Bergmann (77. Schöneck), Schubert, Piontek, Gehrke-Walther, Schunke, Pälchen (46. Schuster), Hartmann (46. Kowalski), Hotopp (72. Kusat), Kunze

Tore: 1:0 Florian Stark (72.); Zuschauer: 204