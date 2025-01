Gardelegen/MTU. Der SSV 80 Gardelegen und der SC Bernburg haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:3 (2:0). Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Gardelegener Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SC Bernburg verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:0).

David Scheinert (SSV 80 Gardelegen) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Malte Schönfeld den Ball ins Netz.

SSV 80 Gardelegen führt nach 38 Minuten 2:0

Bernburg war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (63.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 21 Minuten legte das Team von Torsten Lange nach und netzte ein weiteres Mal ein (84). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In der Nachspielzeit nutzte der SC Bernburg noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Luis Riechert (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bernburger Elf erzielen (90.+3). Der SSV 80 Gardelegen rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen – SC Bernburg

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Lehmann, Schreiber, Helmuth (65. Kempe), D. Scheinert, Fehse (80. Kohlhas), Haak, F. Scheinert, Gille, Schönfeld, Bogdahn

SC Bernburg: Schneider – Weigel, Raeck, Lange (46. Preuss), Becker, Tsipi (90. Dreier), Berishaj (54. Mingramm), Chidera, Strobach (90. Riechert), Fahland (57. Bichtemann), Taiwo

Tore: 1:0 David Scheinert (5.), 2:0 Malte Schönfeld (38.), 2:1 Giorgaki Tsipi (63.), 2:2 Bennet Mingramm (84.), 2:3 Luis Riechert (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Presser (Magdeburg); Assistenten: Christoph Blasig, Felix Lewanscheck; Zuschauer: 148