Staßfurt/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Staßfurt eine Niederlage gegen die CfC Germania 03 hinnehmen. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Kevin Weber, als Florian Schmidt-Daul für Staßfurt traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Staßfurter konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Jonas Binkau der Torschütze (71.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

1:1 für SV 09 Staßfurt und CfC Germania 03 – 71. Minute

In der Nachspielzeit nutzte die CfC Germania 03 noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Ahmad Khalaf (CfC) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Cöther Mannschaft erzielen (90.+4). Die Staßfurter sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – CfC Germania 03

SV 09 Staßfurt: Gabriel – Dittwe (88. Pumptow), Sturm, Schulz, Telge (66. Faatz), Schmidt-Daul, Zöger, Moye, van Linthout, Hoffmann (76. Hertel), Burdack

CfC Germania 03: Schulze – Kürschner (66. Skyba), Tepper (66. Dropp), Binkau (80. Beier), Michaelis (60. Helmstedt), Friedrich, Salis, Cembala, Khalaf, Seidel, Hippe

Tore: 1:0 Florian Schmidt-Daul (36.), 1:1 Jonas Binkau (71.), 1:2 Ahmad Khalaf (90.+4); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Laurenz Werner, Steffen Look; Zuschauer: 206