Kein Punktgewinn für SSC Weißenfels: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau einstecken.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels und der SV Blau-Weiß Zorbau haben sich am Freitag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (0:1). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Julius Weiser (Zahna-Elster) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Nikita Bondarenko mit einem Strafstoß für Zorbau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Zorbauer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Carlo Purrucker der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

1:1 im Duell zwischen SSC Weißenfels und SV Blau-Weiß Zorbau – 76. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Bondarenko, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zorbauer zu entscheiden (90.+6). Der SSC Weißenfels rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Blau-Weiß Zorbau

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Luib (89. Necke), Raßmann, Puphal, Zozulia (60. Lehmann), Dierichen, Schumann, Purrucker (84. Olajide), Löser (90. Lohmann), P. Koch (26. Zerbe), T. Koch

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – De Pinho Gomes (79. Maier), Neuhaus (54. Sothen), Bondarenko, Hatim, Tsipi (64. Stelmak), Neuhaus, Beer, Omerovic (60. Gomes Da Silva), Strauchmann, Seidel

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (33.), 1:1 Carlo Purrucker (76.), 1:2 Nikita Bondarenko (90.+6); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 348