Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SC Bernburg gegen den Haldensleber SC ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SC Bernburg und Haldensleber SC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 96 Zuschauer waren in der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 live dabei. Schiri Christopher Große (Leipzig) verteilte während des Spiels etliche Karten. Insgesamt acht Karten verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – Haldensleber SC

SC Bernburg: Schneider – Tsipi, Strobach, L. Lange, Chidera, Berishaj (81. F. Lange), Giemsa, Dreier, Fahland, Becker (82. Hartmann), Taiwo

Haldensleber SC: Switala – von Ameln, Bögelsack, Krüger (56. Hebekerl), Mäde, Ebel, Ebel (74. Mantei), Thieke, Schunaew, Hüttl, Zimmermann (74. Winkelmann)

; Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Toni Pulst, Martin Lee Wolter; Zuschauer: 96