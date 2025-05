Barleben/MTU. Fünfmal hat der FSV Barleben 1911 am Freitag gegen die Gegner aus Staßfurt eingenetzt. 5:1 (3:0) für die Barleber.

In Minute 22 schoss Bastian Schäfer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Barleber legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Luis Fröhlich der Torschütze (24.).

Minute 24: FSV Barleben 1911 mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Palle Jespersen konnte in Minute 37 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV 09 Staßfurt. In Minute 52 schaffte es Spieler Nummer 19 noch, die Ehre der Staßfurter zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Bastian Schäfer traf für Barleben in Minute 83. Spielstand 4:1 für den FSV Barleben 1911.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 30

In der 90. Minute gelang es Jespersen, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Barleber sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SV 09 Staßfurt

FSV Barleben 1911: Oldenburg – Fröhlich, Schäfer (83. Pung), Jespersen, Laabs, Hauer, Gruner, Priese, Kröger (70. Hamidovic), Duda (46. Wasylyk), Schlitte (75. Potyka)

SV 09 Staßfurt: Probst – Schulz, Dittwe (72. Gruhn), Lampe (80. Mollenhauer), Lieder, Weirauch (58. Burdack), Zöger, Van Linthout, Stollberg, Hoffmann, Schmidt-Daul

Tore: 1:0 Bastian Schäfer (22.), 2:0 Luis Fröhlich (24.), 3:0 Palle Jespersen (37.), 3:1 Amon Van Linthout (52.), 4:1 Bastian Schäfer (83.), 5:1 Palle Jespersen (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Marcel Theumer, Albert Lehmann; Zuschauer: 121