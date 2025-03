Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 84 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Gardelegen mit 5:0 (3:0) deutlich überlegen.

Elias Artur Rosner traf für den SSC Weißenfels in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Weißenfelser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Andrii Zozulia der Torschütze (21.).

Minute 21: SSC Weißenfels liegt mit 2:0 vorne

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSC Weißenfels kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Rüdiger Hoppe im gegnerischen Tor. Zozulia traf in Minute 38 und Rosner in Minute 64. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 24

33 Minuten nach der Pause konnte Rosner (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 5:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Die Weißenfelser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SSV 80 Gardelegen

SSC Weißenfels: Tretropp – Purrucker, Rosner, Zerbe, Puphal, Kopp (75. Hafkesbrink), Zozulia (75. Krobitzsch), Necke (46. Löser), Schumann, Seemann (64. Zwarg), Huhn

SSV 80 Gardelegen: Siegel – Fehse, Scheinert, Kohlhas, Helmuth, Schilling, Melek, Beck, Berezovskyi (84. Kulina), Gille, Schönfeld (12. Hasanov)

Tore: 1:0 Elias Artur Rosner (18.), 2:0 Andrii Zozulia (21.), 3:0 Andrii Zozulia (38.), 4:0 Elias Artur Rosner (64.), 5:0 Elias Artur Rosner (78.); Zuschauer: 84