Der 1. FC Lok Stendal errang am 7. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 181 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Donnerstag den 181 Besuchern des Stadions am Hölzchen geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Dölau mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

In Minute 22 schoss Max Salge das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal steckte einmal Gelb ein (27.). Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Mykhailo Kozhushko den Ball ins Netz (33.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 7

1. FC Lok Stendal in Minute 33 2:0 in Führung

In der 59. Minute musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau kassierte zweimal Gelb.

Am Ende des Duells sollte es dem 1. FC Lok Stendal noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Rosario Schulze den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (90.+2). Damit war der Triumph der Stendaler entschieden. Die Stendaler haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Blau-Weiß Dölau

1. FC Lok Stendal: Poser – Knoblich (90. Balliet), Stark, Schaarschmidt, Ilchenko, Kaschlaw, Salge (78. Bubke), Matvyeyev, Mahrhold, Kozhushko (48. Konieczny), Schulze

SV Blau-Weiß Dölau: Wagner – Kamm Al Azzawe (14. Redmann), Pultke, Kreideweiß, Köhler, Giese (75. Masur), Scheffler (52. Burghardt), Groß, Gros, Rappsilber (75. Grüneberg), Prinzler

Tore: 1:0 Max Salge (22.), 2:0 Mykhailo Kozhushko (33.), 3:0 Rosario Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Benjamin Petri, Silvio Rüdiger; Zuschauer: 181