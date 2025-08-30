Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 130 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg.

1. FC Bitterfeld-Wolfen erzielt einen Heimsieg gegen SC Bernburg mit 3:1

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 130 Besuchern des Jahnstadions geboten. Die Bitterfeld-Wolfener waren den Gästen aus Bernburg mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

Niklas Hadaschik (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Cedrik Staat (17.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen und SC Bernburg – Minute 17

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Hadaschik konnte seinem Team in Minute 22 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Halbzeitpause, als Illia Hlynianyi den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (58.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener entschieden. Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SC Bernburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bauer, Galushyn (62. Elflein), Böhme, Hoffmann (72. Potapenko), Hlynianyi, Ehrhardt, Hadaschik (72. Gründling), Günther (79. Born), Weimann, Sumka

SC Bernburg: Schneider – Hilmer (61. Schmidt), Becker (46. Bichtemann), Staat, Streithoff, Lange, Schauer, Krüger, Lange, Strobach (46. Fahland), Chidera (61. Heitzmann)

Tore: 1:0 Niklas Hadaschik (15.), 1:1 Cedrik Staat (17.), 2:1 Niklas Hadaschik (22.), 3:1 Illia Hlynianyi (58.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Albert Lehmann, Sven Wunderlich; Zuschauer: 130