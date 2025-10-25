Eine herbe Schlappe erlitt der Haldensleber SC an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den VfB 1906 Sangerhausen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 58 Zuschauern mit 1:5 (0:2).

Haldensleben/MTU. Die 58 Beobachter im Waldstadion haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber Haldensleber SC ein ernüchterndes 1:5 (0:2) einstecken musste.

Gabriel Edgar Schneider traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Schneider den Ball ins Netz.

Haldensleber SC sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 44

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Danny Schulz konnte in Minute 53 einnetzen. Es lief nicht gut für den Haldensleber SC. In Minute 63 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Haldensleber zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Kevin Husung traf für Sangerhausen in Minute 72. Spielstand 4:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 5:1 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Die Haldensleber sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB 1906 Sangerhausen

Haldensleber SC: Switala – Zimmermann (46. Sengewald), Boege, Stadler, Hüttl, Thieke (54. Hebekerl), Hevekerl, Al Samour (63. Wille), Schunaew, Hartmann, Mäde (60. Krüger)

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Olbricht (67. Husung), Scholz, Kern (87. Bärwolf), Schneider, Sonnenberg, Schäffner, Hildebrandt, Worch (85. Reiber), Schulz (67. Stöhr), Weick

Tore: 0:1 Gabriel Edgar Schneider (21.), 0:2 Gabriel Edgar Schneider (44.), 0:3 Danny Schulz (53.), 1:3 Denny Hevekerl (63.), 1:4 Kevin Husung (72.), 1:5 Kevin-Eugenio Schäffner (84.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Alexander Lück, Marco Uhlmann; Zuschauer: 58