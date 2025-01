Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von CfC Germania 03 und FSV Barleben 1911 am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Köthen/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen der CfC Germania 03 und dem FSV Barleben 1911 mit einem Unentschieden.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Bohdan Skyba (CfC Germania 03) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 56, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

CfC Germania 03 Kopf an Kopf mit FSV Barleben 1911 – 1:1 in Minute 77

Das rettende Tor für den FSV Barleben 1911 fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Lukas Magnus den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Barlebener Team errang (77.). Die CfC Germania 03 rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: CfC Germania 03 – FSV Barleben 1911

CfC Germania 03: W. Friedrich – Binkau, Skyba, C. Friedrich, Tepper (72. Michaelis), Kürschner (86. Klöhn), Maier (83. Beier), Seidel, Helmstedt, Cembala, Hippe (60. Khalaf)

FSV Barleben 1911: Oldenburg – Lohse (63. Hauer), Priese (90. Falk), Koch, Jespersen, Gruner, Spitzer (70. Koch), Magnus (85. Hamidovic), Duda, Wasylyk, Schlitte (63. Potyka)

Tore: 1:0 Bohdan Skyba (56.), 1:1 Lukas Magnus (77.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Thomas Witter; Zuschauer: 210