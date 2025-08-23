Ergebnis 1. Spieltag 1:1 – SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau spielen remis
Für den Gastgeber SV Eintracht Emseloh endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.
Allstedt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau ist gleichauf geendet.
Gleich nach dem Anstoß schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Allstedt
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 1
1:1 Ausgleich im Spiel SV Eintracht Emseloh gegen SV Blau-Weiß Dölau – 97. Minute
In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Emseloh doch noch die Gelegenheit. In der siebten Spielminute konnte Radek Cibulka (Emseloh) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Emseloh erlangen (90.+7). Die Emseloher sind auf Platz sechs gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Blau-Weiß Dölau
SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Bozhok (79. Citaku), A. Aljindo, Stamm, Schüt (73. Vrba), Molochko, Polívka, Stache, J. T. Aljindo (63. Mukhoid), Shevtsov, Cibulka
SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Grüneberg (88. Hensen), Groß, Scheffler (88. Geyer), Giese, Gros, Prinzler, Redmann (65. Rappsilber), Haensch (72. Burghardt), Köhler, Kreideweiß
Tore: 0:1 David Gros (9.), 1:1 Radek Cibulka (90.+7); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Maximilian Soppa, Peter Von Elsner; Zuschauer: 73