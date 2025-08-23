Für den Gastgeber SV Eintracht Emseloh endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau ist gleichauf geendet.

Gleich nach dem Anstoß schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

1:1 Ausgleich im Spiel SV Eintracht Emseloh gegen SV Blau-Weiß Dölau – 97. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Emseloh doch noch die Gelegenheit. In der siebten Spielminute konnte Radek Cibulka (Emseloh) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Emseloh erlangen (90.+7). Die Emseloher sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Blau-Weiß Dölau

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Bozhok (79. Citaku), A. Aljindo, Stamm, Schüt (73. Vrba), Molochko, Polívka, Stache, J. T. Aljindo (63. Mukhoid), Shevtsov, Cibulka

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Grüneberg (88. Hensen), Groß, Scheffler (88. Geyer), Giese, Gros, Prinzler, Redmann (65. Rappsilber), Haensch (72. Burghardt), Köhler, Kreideweiß

Tore: 0:1 David Gros (9.), 1:1 Radek Cibulka (90.+7); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Maximilian Soppa, Peter Von Elsner; Zuschauer: 73