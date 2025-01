Fußball-Verbandsliga: An diesem Wochenende hat die SG Rot-Weiß Thalheim auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SSC Weißenfels unterlag das Team von Pawel Kudyba mit 0:4 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Vor 95 Zuschauern hat sich das Team von Pawel Kudyba mit 0:4 (0:2) gegen Weißenfels geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Marcel Theumer (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (7., 7.). Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Justin Puphal für Weißenfels traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Andrii Zozulia (20.) erzielt wurde.

SG Rot-Weiß Thalheim sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 20

Kurz vor der Pause griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim kassierte noch einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 58: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Fabian Zwarg ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Unmittelbar darauf gelang es Puphal, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu erweitern (60.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SSC Weißenfels

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Nweke, Trojandt, Prielipp, Sonco, Petrov (30. Abduramane), Seniura, Piven (61. Mrozik), Stashenko, Lytvyn, Bakkush (61. Kunyk)

SSC Weißenfels: Magul – Puphal, Necke, Schumann, Kopp (64. Löser), Zwarg, Seemann (78. Ducke), Schneider (71. Krobitzsch), Purrucker, Zozulia (85. Nguyen), Zerbe

Tore: 0:1 Justin Puphal (8.), 0:2 Andrii Zozulia (20.), 0:3 Fabian Zwarg (58.), 0:4 Justin Puphal (60.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Domenic Stamm, Christian Schramm; Zuschauer: 95