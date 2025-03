Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half dem SV 09 Staßfurt am Freitag nicht, als er sich vor 105 Zuschauern mit 0:3 (0:0) gegen den 1. FC Lok Stendal verabschieden musste.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Rosario Schulze (1. FC Lok Stendal) netzte in der 2. Minute der zweiten Halbzeit (47.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Stendaler legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Schulze der Torschütze (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 22

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Schulze den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (87.). Damit war der Triumph der Stendaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – 1. FC Lok Stendal

SV 09 Staßfurt: Probst – Van Linthout, Telge (71. Hertel), Stachowski, Hoffmann, Zöger, Lieder, Stollberg (56. Sturm), Schulz, Schmidt-Daul (80. Weirauch), Dittwe (66. Härtge)

1. FC Lok Stendal: Poser – Schubert (66. Pfeiffer), Stark, Mahrhold, Schleicher, Breda, Schulze (87. Konieczny), Kaschlaw (87. Balliet), Ilchenko (69. Bubke), Buschke, Knoblich (56. Salge)

Tore: 0:1 Rosario Schulze (47.), 0:2 Rosario Schulze (56.), 0:3 Rosario Schulze (87.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Patrick Menz, Daniel König; Zuschauer: 105