Halle/MTU. Das Match zwischen Dölau und Barleben ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Tino Hanke (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karte an die Hallenser (63., 85., 89.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Barleben. In der letzten Minute schoss Palle Jespersen das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

SV Blau-Weiß Dölau gerät 0:2 ins Hintertreffen – 94. Minute

Bereits vier Spielminuten darauf konnte Jespersen (Barleben) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+4). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Horlbog, Kamm Al Azzawe (60. Prinzler), Rappsilber (77. Masur), Kreideweiß, Schlegel, Pultke (83. Grüneberg), Groß, Köhler, Giese (69. Redmann), Gros

FSV Barleben 1911: Oldenburg – Fröhlich (86. Hamidovic), Jespersen, Koch, Hauer, Koch (67. Falk), Potyka, Duda (60. Schäfer), Priese, Wasylyk, Laabs (90. Vetter)

Tore: 0:1 Palle Jespersen (90.), 0:2 Palle Jespersen (90.+4); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Julius Weiser, Hendrik Ächtner; Zuschauer: 50