Ergebnis 15. Spieltag 0:0 – VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim trennen sich remis
Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber VfB Merseburg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Merseburg/MTU. Auf dem Sportplatz Ulmenweg Pl.2 haben 147 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem VfB Merseburg und der SG Rot-Weiß Thalheim verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Luis Paul (Magdeburg) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Merseburg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 15
Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SG Rot-Weiß Thalheim
VfB Merseburg: Przigode – Erovic (70. Friedrich), Bierschenk (52. Kothe), Mittler (70. Arndt), Korngiebel, Hillemann, Frühauf, Nicodemus, Berndt (70. Dähne), J. L. Wagner, D. Wagner
SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Sonco, Jalo, May, Seniura, Sambu Cabral (80. Zawada), Schmökel, Kolomiiets, Schinkel, Lytvyn, Ndour
; Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Christian Petzka, Julien-Rene Franke; Zuschauer: 147