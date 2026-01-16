Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber VfB Merseburg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Merseburg/MTU. Auf dem Sportplatz Ulmenweg Pl.2 haben 147 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem VfB Merseburg und der SG Rot-Weiß Thalheim verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Luis Paul (Magdeburg) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB Merseburg: Przigode – Erovic (70. Friedrich), Bierschenk (52. Kothe), Mittler (70. Arndt), Korngiebel, Hillemann, Frühauf, Nicodemus, Berndt (70. Dähne), J. L. Wagner, D. Wagner

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Sonco, Jalo, May, Seniura, Sambu Cabral (80. Zawada), Schmökel, Kolomiiets, Schinkel, Lytvyn, Ndour

; Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Christian Petzka, Julien-Rene Franke; Zuschauer: 147