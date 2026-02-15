Der VfL Halle 96 I (U19) erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 88 Zuschauern einen klaren 4:2 (1:1)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Halle/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die Turbine Halle am Sonntag 4:2 (1:1) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Nick Josef Waschkowitz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lio Lorenz den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel VfL Halle 96 I (U19) gegen Turbine Halle – 29. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joshua Noel Ugoh wurde für Anel Hajdarpasic eingesetzt und Paolo-Moris Heute für Lio Lorenz. Auf der Gastseite räumten Lennox Sikora für Nico Fischer und Nils Jan Heidelberger für Jonas Hohl den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Paolo-Moris Heute (Halle) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 4:2 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Der VfL Halle 96 I (U19) hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Hajdarpasic (71. Ugoh), Unthan (88. Kaiser), Roschig, Prokein, Lorenz (71. Heute), Rayko, Khalid (82. Omoike), Brumme, Onyedeke, Bärwald

Turbine Halle: Nuding – Canabate Kasparek, Waschkowitz, Schneider (46. Natusch), Sikora (74. Fischer), Sultanaliev, Schischka, Ries, Heidelberger (74. Hohl), Saile, Hoffmann (46. Merschky)

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88