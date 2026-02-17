Jürgen Klopp ist auf Tour in Italien. Heute macht der langjährige Fußball-Trainer beim Biathlon in Antholz Station. Schon am Montag traf er im Deutschen Haus auf Boris Becker.

Antholz - Erst ein Treffen mit Tennislegende Boris Becker im Deutschen Haus, jetzt die Biathlon-Premiere: Der deutsche Fußball-Trainer Jürgen Klopp ist auf Olympia-Besuch in Italien. Klopp kündigte an, heute das Staffelrennen der Biathleten vor Ort in Antholz anzuschauen. „Ich bin sogar gefragt worden, ob ich vor der letzten Runde die Glocke läuten möchte. Ich habe erstmal gefragt: Was ist das eigentlich?“, sagte Klopp der „Bild“. „Wir werden da sein, es ist mein erstes Live-Rennen.“

Ab 14.30 Uhr geht es in Antholz um den Olympiasieg bei den Herren. Die Favoriten sind Frankreich und Norwegen, das deutsche Quartett hofft auf eine Medaille, nachdem es vor vier Jahren in Peking leer ausgegangen war.

Klopp beim Biathlon, Becker beim Eishockey

Klopp, der als „Global Head of Soccer“ für den Fußball bei Red Bull zuständig ist, ist im Rahmen eines Sponsorenbesuchs zu Gast bei den Winterspielen. Er hatte am Montagabend bereits das Deutsche Haus in Cortina d'Ampezzo besucht und dort auch Becker getroffen, der sich am Wochenende in Mailand das Spiel der deutschen Eishockey-Männer gegen die USA angesehen hatte.