Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Niklas Hamann hat am Sonntag vor 46 Zuschauern auf dem Sportplatz Ottersleben Pl.2 ganze acht Tore kassiert. Das Spiel endete 1:8 (0:4).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Magdeburger Gastgeber bereit: Elf Minuten nach Spielbeginn lenkte Hozan Ibrahim den Ball ins eigene Tor und brachte den Halberstädtern unerwartet die Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leon-Joel Platz den Ball ins Netz (13.).

Minute 13: VfB Ottersleben mit 0:2 im Rückstand

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Julius Jan Schliephake musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Maximilian Müller konnte in Minute 43 einnetzen, Platz in Minute 44, LeopoldMax Leopold legte in Minute 50 nach und Devin Günther traf in Minute 50. Es sah nicht gut aus für den VfB Ottersleben. In Minute 81 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Leon-Joel Platz traf für Halberstadt in Minute 86. Spielstand 7:1 für die VfB Germania Halberstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 23

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Platz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:8 ausbaute (90.). Damit war der Triumph der Halberstädter entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – VfB Germania Halberstadt

VfB Ottersleben: Schliephake – Lieck (72. Böer), Michalzik (51. Leuschner), Schädel, Yunashev, Neumann, Raschauer, Rüger (46. Lübke), Gaffal (65. Agte), Bogunski, Ibrahim (46. Thielecke)

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Leopold, Müller (62. Menge), Wenig, Ucke, Günther, Platz, Lippoldt (62. Prievitzer), Stender (11. Simon), Müller (62. Karimov), Lancine

Tore: 0:1 Hozan Ibrahim (11.), 0:2 Leon-Joel Platz (13.), 0:3 Maximilian Müller (43.), 0:4 Leon-Joel Platz (44.), 0:5 Max Leopold (50.), 0:6 Devin Günther (53.), 1:6 Yannik Neumann (81.), 1:7 Leon-Joel Platz (86.), 1:8 Leon-Joel Platz (90.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Emil Uhde; Zuschauer: 46