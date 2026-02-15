Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:0 (1:0) ging die VfB Germania Halberstadt A1 von Trainer Robin Gesell aus dem Spiel mit dem Magdeburger SV Börde vom Platz.

Halberstadt/MTU. Die 45 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Magdeburg mit 5:0 (1:0) deutlich.

Leon-Joel Platz (VfB Germania Halberstadt A1) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Halberstädter legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Platz der Torschütze (36.).

Leon-Joel Platz kickt VfB Germania Halberstadt A1 in 2:0-Führung – 36. Minute

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Robin Gesell im gegnerischen Tor. Cicce Lancine traf gleich mehrmals – in Minute 50 und 56. Spielstand 4:0 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Unmittelbar darauf gelang es Neo Justin Schürmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu erweitern (61.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Magdeburger SV Börde beendeten die Partie mit einer Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (76.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Magdeburger SV Börde

VfB Germania Halberstadt A1: Holstein – Lancine (67. Oguz), Stender, Ucke, Naujoks, Knoche (46. Roßberg), Platz, Behrens (46. Stemmler), Schürmann (67. Müller), Leopold, Schrader

Magdeburger SV Börde: Model – Beneke, Begest, Horn, Richter (55. Schulz), Lima Sampa, Klause (74. Ebers), Jahn, Schuster, Dunkel, Krauel

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (36.), 2:0 Leon-Joel Platz (36.), 3:0 Cicce Lancine (50.), 4:0 Cicce Lancine (56.), 5:0 Neo Justin Schürmann (61.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Tero Wilhelm, Daniel Börner; Zuschauer: 45