Dem VfB 1906 Sangerhausen gelang es am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die Turbine Halle mit 4:1 (3:0) zu besiegen. 11 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Die 11 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Halle mit 4:1 (3:0) souverän.

Ferdinand Buchhorn (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sangerhäuser legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Damien Halle der Torschütze (23.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Halle konnte in Minute 36 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle. In Minute 52 schaffte es Spieler Nummer 6 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der 71. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Theo Schremmer (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:1 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. In Spielminute 77 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – Turbine Halle

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Halle (90. Zarkua), Bühling, Bärwolf, Schütz, Ehrich, Buchhorn, Lange, Schremmer (85. Schweigert), Ruppe (70. Hering), Grenzebach (80. Schoder)

Turbine Halle: Worch – Obier (3. Löser), Hoffmann (46. Sultanaliev), Waschkowitz, Schneider, Só, Brandt, Sikora (60. Zaeske), Heidelberger, Saile, Ries

Tore: 1:0 Ferdinand Buchhorn (13.), 2:0 Damien Halle (23.), 3:0 Damien Halle (36.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (52.), 4:1 Theo Schremmer (75.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Marcel Planer, Thomas Nolte; Zuschauer: 11