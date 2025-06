Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem haushohen Endstand von 0:6 (0:4) verließ die Union 1861 Schönebeck an diesem Wochenende das KT Sportforum - Platz 2 in Schönebeck. Der 1. FC Lok Stendal fuhr siegreich nach Hause.

Schönebeck/MTU. Die 25 Zuschauer auf dem KT Sportforum - Platz 2 haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber Union 1861 Schönebeck ein ernüchterndes 0:6 (0:4) einstecken musste.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Elias Wolff für Stendal traf und in Minute 13 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Till Vinzelberg den Ball ins Netz (20.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Philip Braunschweig traf in Minute 24, Younes Korbani in Minute 45 und Wolff in Minute 49. Spielstand 5:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 29

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FC Lok Stendal kassierte zweimal Gelb.

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Pause, als Wolff den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (71.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Stendaler aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – 1. FC Lok Stendal

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Topfmeier, Schreiber, Wegener, Pesla, Schäfer, Peine, Krietsch, Stockmann, Helmel (33. Stojiljkovic), Tromski (42. Wölfer)

1. FC Lok Stendal: Ranke – Lagemann, Handge, Vinzelberg, Völzke (62. Günther), Korbani, Wolff, Braunschweig, Bordizhenko, Meinelt, Grund (77. Winkler)

Tore: 0:1 Elias Wolff (13.), 0:2 Till Vinzelberg (20.), 0:3 Philip Braunschweig (24.), 0:4 Younes Korbani (45.), 0:5 Elias Wolff (49.), 0:6 Elias Wolff (71.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Tobias Schläger, Hossein Emir Alizadeh; Zuschauer: 25