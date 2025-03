Halle/MTU. Die 38 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Dessau mit 3:0 (1:0) souverän.

Anton Husar (Turbine Halle) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Akbar Sultanaliev den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Turbine Halle mit 2:0 vorne – Minute 71

Nach wenigen Momenten gelang es Sultanaliev, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (76.). Die Turbine Halle hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Archner – Husar, Anschütz, Reinemann (46. Titonis), Sultanaliev, Nordhausen, Obier (74. Natusch), Sommer (60. Pajwak), Brandt, Schischka, Albsharat (79. Meske)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Saalmann, Khan (63. Krüger), Schmökel, Sanneh, Görsch, Kudella, Hajowsky, Dujakovic (46. Spielau), Zahrt, Hoffmann

Tore: 1:0 Anton Husar (37.), 2:0 Akbar Sultanaliev (71.), 3:0 Akbar Sultanaliev (76.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Leipzig); Assistenten: Jan Bendicks, Frank Gryga; Zuschauer: 38