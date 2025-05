Herning - Doppelte Weltklasse in der Eishockey-Nationalmannschaft: Mit Tim Stützle und Kapitän Moritz Seider hat das Team von Bundestrainer Harold Kreis so viel Qualität wie selten zuvor. Doch während Stützle nach seiner Zusage am Freitagabend erst am Wochenende im dänischen Herning erwartet wird, führt Seider erstmals bei einer WM die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes heute (16.20 Uhr/ProSieben und Magentasport) gegen Ungarn als Kapitän auf das Eis. „Es ist schon etwas anderes“, sagte Seider.

Zuletzt war nur Alois Schloder 1971 mit 23 Jahren als WM-Kapitän jünger als der 24-jährige Seider. Der Weltklasse-Verteidiger der Detroit Red Wings überzeugte mit seiner Art nach seiner Ankunft vor einer Woche komplett. „Wir haben die richtige Wahl getroffen“, sagte Bundestrainer Harold Kreis über seinen Kapitän. „Botschaften an die Mannschaft und Gedanken aus der Mannschaft trägt er geradlinig vor. Er ist von Natur aus verantwortungsvoll.“

Für Routinier Patrick Hager (36) vom EHC Red Bull München ist Seider mittlerweile ein „Aushängeschild des deutschen Eishockeys“. Der frühere Mannheimer gilt als einer der besten Offensivverteidiger weltweit. Nicht ohne Grund stattete ihn Detroit im vergangenen Jahr mit einem Siebenjahresvertrag aus, der ihm pro Saison rund 7,5 Millionen Euro einbringt. „Er ist absolut bereit, den Job zu übernehmen,“ betonte Hager.