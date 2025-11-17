Der SV Fortuna Magdeburg glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SG Union Sandersdorf mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 64 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 64 Besuchern auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf durch.

Niklas Hännig (SV Fortuna Magdeburg e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 31 wurde ein weiteres Tor durch Lucas Kirchhoff erzielt.

Es sah nicht gut aus für Sandersdorf. Aber dann musste der SV Fortuna Magdeburg auch mal einstecken. Torwart Max Klein konnte den Ball von Levin Steffen Schneider nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Bennet Heise den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr wettmachen. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SG Union Sandersdorf

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Starikovskiy (68. Böttcher), Gerloff, Anwaar (59. Heise), Al-Chuaibi, Hännig (71. Rößner), Shaqiri (53. Fleck), Kirchhoff, Lenze, Telch (27. Nyarko), Hilliger

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Nitsche, Pätzke (78. Segeth), Seide, Wieczorek, Uhte (75. Franzke), Groh, Mittmeier, Osterland, Stagat (46. Schneider), Trettenbach

Tore: 1:0 Niklas Hännig (7.), 2:0 Lucas Kirchhoff (31.), 2:1 Levin Steffen Schneider (90.+1), 3:1 Bennet Heise (90.+4); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Michael Kühl; Zuschauer: 64