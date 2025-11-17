Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 64 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:0)-Erfolg gegen die SG Union Sandersdorf freuen.

Magdeburg/MTU. Die 64 Besucher auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten die Gäste aus Sandersdorf mit 3:1 (2:0) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Niklas Hännig für Magdeburg traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 31 wurde ein weiteres Tor durch Lucas Kirchhoff erzielt.

Minute 31: SV Fortuna Magdeburg führt mit zwei Toren

Es sah nicht gut aus für Sandersdorf. Aber dann musste der SV Fortuna Magdeburg auch mal einstecken. Torwart Max Klein konnte den Ball von Levin Steffen Schneider nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Bennet Heise den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Magdeburger aber nicht mehr wettmachen. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SG Union Sandersdorf

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Gerloff, Al-Chuaibi, Kirchhoff, Lenze, Starikovskiy (68. Böttcher), Hännig (71. Rößner), Shaqiri (53. Fleck), Anwaar (59. Heise), Hilliger, Telch (27. Nyarko)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Trettenbach, Wieczorek, Stagat (46. Schneider), Osterland, Mittmeier, Seide, Groh, Pätzke (78. Segeth), Uhte (75. Franzke), Nitsche

Tore: 1:0 Niklas Hännig (7.), 2:0 Lucas Kirchhoff (31.), 2:1 Levin Steffen Schneider (90.+1), 3:1 Bennet Heise (90.+4); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Michael Kühl; Zuschauer: 64