Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der SV Arminia Magdeburg vor 153 Zuschauern über einen soliden 5:3 (2:3)-Erfolg gegen den Haldensleber SC freuen.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SV Arminia Magdeburg und der Haldensleber SC am Sonntag 5:3 (2:3) getrennt.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Louis Neumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Benjamin Hättasch (25.) erzielt wurde.

SV Arminia Magdeburg und Haldensleber SC – 1:1 in Minute 25

1:1. Der Haldensleber SC konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Louis Neumann schoss und traf in der 27. Minute, gefolgt von Sebastian Riedner (29.). Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Lucas Barth schoss und traf in der 31. Minute, gefolgt von Hättasch und Paul Rene Plexnies (53., 69.). Spielstand 4:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joel Elisee Johnson wurde für Benjamin Hättasch eingesetzt und Anton Sheviakov für Stephan Beyer. Auf der Gastseite verließ Till Richter für Yoeal Daniel Okubazgi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der Haldensleber SC steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Arminia Magdeburg spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte hatten sie aber auch.

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Anton Sheviakov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 auszubauen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Haldensleber SC

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Schoendube, Beyer (83. Sheviakov), Hering (46. Plexnies), Assner (66. Gerlach), Reka, Barth, Hättasch (74. Johnson), Kranz, May, Scharfe (46. Hoffmann)

Haldensleber SC: Krepp – Schnee, Sulfrian (58. Asfahale), Prokop, Klein, Petrochenko, Richter (74. Okubazgi), Neumann, Riedner, Boege, Ahlfeld

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 1:1 Benjamin Hättasch (25.), 1:2 Louis Neumann (27.), 1:3 Sebastian Riedner (29.), 2:3 Lucas Barth (31.), 3:3 Benjamin Hättasch (53.), 4:3 Paul Rene Plexnies (69.), 5:3 Anton Sheviakov (84.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Sven Wiederhold, Nick Seydlitz; Zuschauer: 153