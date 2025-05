Kein Punktgewinn für SG Union Sandersdorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 28. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen hinnehmen.

Im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 haben 35 Fußballfans am Sonntag das Match zwischen der SG Union Sandersdorf und dem VfB 1906 Sangerhausen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Fabian Stegner (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (4.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Jannes Göbel die Gäste in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 28

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB 1906 Sangerhausen

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Nitsche (75. Mühlbauer), Körner (58. Groh), Behrens (58. Stagat), Osterland, Ellwert (75. Kasten), Schinkel, Trettenbach, Mittmeier, Wieczorek, Franzke (46. Uhte)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ruppe, Bühling, Reiber, Schütz, Stödter, Göbel (73. Kurotschkin), Eis, Bärwolf, Grosse (87. Zarkua), Lange (90. Ehrich)

Tore: 0:1 Jannes Göbel (58.); Schiedsrichter: Fabian Stegner (Halle); Assistenten: Mathias Sperrhake, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 35