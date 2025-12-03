Der NSG SSC/RW Weißenfels glückte es am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den Magdeburger SV Börde mit 4:2 (2:0) zu besiegen. 30 Zuschauer waren live dabei.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Henry Klose das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Weißenfelser legten in der 25. Minute nach. Wieder war Klose der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jaime Ian Kalkofen/Weißenfels (51.), gefolgt von Philipp Beneke (Magdeburger SV Börde) in Minute 68 und Niklas Richter (Magdeburger SV Börde) in Minute 74. Spielstand 3:2 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Tim Wagner, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:2 zu erweitern (90.+2). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Magdeburger SV Börde

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Buttlar, Mertin, Kuhles (72. Magul), Brendel (50. Skupin), Perrey (46. Böhm), Heerdegen, Wagner, Klose (85. Saedan), Schulze

Magdeburger SV Börde: Model – Horn, Neumann, Jahn, Sievers (46. Richter), Schuster, Bittmann, Beneke, Dunkel, Krauel (60. Begest), Lima Sampa (81. Jäger)

Tore: 1:0 Henry Klose (4.), 2:0 Henry Klose (25.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (51.), 3:1 Philipp Beneke (68.), 3:2 Niklas Richter (74.), 4:2 Tim Wagner (90.+2); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Sandro Friedrich, Moritz Schröder; Zuschauer: 30