Die Weißenfelser haben am Sonntag dem Kontrahenten aus JSG souveräne acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Leon Kopp das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Weißenfelser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Luca Brendel der Torschütze (19.).

NSG SSC/RW Weißenfels führt nach 19 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Brendel traf in Minute 39, Kopp in Minute 41, Justin Krämer in Minute 51, Alexander Reiche in Minute 56 und Jaime Ian Kalkofen in Minute 88. Spielstand 7:0 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 27

Nach wenigen Momenten gelang es Reiche, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:0 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – JSG Gräfenhainichen

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Reiche, Krämer, Heerdegen (64. May), Brendel (46. Elmi), Schulze, Kalkofen, F. Kopp (46. Almutaleb), L. Kopp, Buttlar, Rothhoff

JSG Gräfenhainichen: Walther – Wolfensteller, Noack, Simon, Bui, Marquardt, Franke (46. Jaschinski), Schulze (67. Tran), Dutz, Neumann, Rieschick

Tore: 1:0 Leon Kopp (6.), 2:0 Luca Brendel (19.), 3:0 Luca Brendel (39.), 4:0 Leon Kopp (41.), 5:0 Justin Krämer (51.), 6:0 Alexander Reiche (56.), 7:0 Jaime Ian Kalkofen (88.), 8:0 Alexander Reiche (89.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Kilian Kunert, Lennox Jäger; Zuschauer: 21