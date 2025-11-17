Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 I (U19) heimste die NSG SSC/RW Weißenfels am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Weißenfels/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der NSG SSC/RW Weißenfels und VfL Halle 96 I (U19). 32 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Rot-Weiß.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Weißenfels. Zwei Minuten vor Schluss brachte Luca Brendel den Gastgeber in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – VfL Halle 96 I (U19)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Brendel, Wagner, Menzel (63. Saedan), Kalkofen, Buttlar, Heerdegen, Kuhles (89. Borkmann), Schulze, Böhm, Perrey (90. Magul)

VfL Halle 96 I (U19): – Roschig, Onyedeke, Prokein, Unthan, Khalid, Rayko, Ugoh, Meyer, Kaiser, Lorenz

Tore: 1:0 Luca Brendel (88.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Oliver Oehme; Zuschauer: 32