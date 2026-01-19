Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 2:3 (1:2) einen Misserfolg gegen den VfB Ottersleben einstecken.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der Magdeburger SV Börde und der VfB Ottersleben am Sonntag 2:3 (1:2) getrennt.

In Minute 13 schoss Jacob Andreas Michalzik das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Leonard Friedrich Bogunski (19.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Leo Constantin Horn für Magdeburg (45.). Es blieb spannend. Leonard Friedrich Bogunski traf für Ottersleben (49). Spielstand 3:1 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB Ottersleben e.V. kassierte eine Rote Karte und damit einen Platzverweis.

16 Minuten nach der Pause konnte Horn (Magdeburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (61.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Ottersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Ottersleben

Magdeburger SV Börde: Model – Schuster, Neumann, Jäger, Jahn, Friedel, Sievers, Horn, Dunkel, Krauel (57. Begest), Westermann (57. Lima Sampa)

VfB Ottersleben: Koch – Yunashev (90. Kahn), Michalzik (90. Raschauer), Raschauer, Lieck (70. Beierke), Fadjinou (62. Safdari), Bogunski, Rüger, Niemann, Multhaupt, Lübke

Tore: 0:1 Jacob Andreas Michalzik (13.), 0:2 Leonard Friedrich Bogunski (19.), 1:2 Leo Constantin Horn (45.), 1:3 Leonard Friedrich Bogunski (49.), 2:3 Leo Constantin Horn (61.); Schiedsrichter: Daniel Feist (Magdeburg); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Tim Polten; Zuschauer: 37