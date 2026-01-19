Der Magdeburger SV Börde hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die Turbine Halle mit 2:5 (0:2).

2:5 – Magdeburger SV Börde verliert auf dem heimischen Platz klar gegen Turbine Halle

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und die Turbine Halle haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:5 (0:2).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (29.). Es waren schon 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Florian Sommer für Halle traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Tim Nordhausen (43.) erzielt wurde.

Magdeburger SV Börde sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 43

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Lennox Sikora/Halle (47.), gefolgt von Pepe Schuster (Magdeburger SV Börde) in Minute 82, Malte Lennart Sievers (Magdeburger SV Börde) in Minute 87 und Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) in Minute 88. Spielstand 4:2 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Nach wenigen Momenten gelang es Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:5 zu erweitern (90.). Die Magdeburger haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – Turbine Halle

Magdeburger SV Börde: Model – Schuster, Krauel, Westermann (59. Sievers), Jahn, Friedel, Lampe, Jäger, Neumann, Richter, Lima Sampa (50. Wartner)

Turbine Halle: Nuding – Sommer, Brandt, Só (69. Nwanevu), Ries, Nordhausen, Saile (63. Hildebrandt), Waschkowitz, Merschky (74. Heidelberger), Schischka, Sikora (58. Schneider)

Tore: 0:1 Florian Sommer (31.), 0:2 Tim Nordhausen (43.), 0:3 Lennox Sikora (47.), 1:3 Pepe Schuster (82.), 2:3 Malte Lennart Sievers (87.), 2:4 Nick Josef Waschkowitz (88.), 2:5 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 34