Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erreichte der Heimverein 1. FC Lok Stendal gegen den SV Arminia Magdeburg ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg ist auf Augenhöhe geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (45.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Johannes Lagemann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

63. Minute 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg im Gleichstand – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Arminia Magdeburg kassierte einmal Gelb.

In Minute 63 fiel das letzte Tor der Partie. 18 Minuten nach Anpfiff gelang es Finn Scharfe, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (63.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Vinzelberg, Ziekau (90. Sawaneh), Wolff, Völzke (87. Loock), Lagemann, Schulze (67. Amiti), Braunschweig (74. Koshyk), Lauck, Handge, Korbani

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Jakob, Hering (37. Diener), Sperling (56. Stackfleth), Kranz, Scharfe, Schoendube, Plexnies (56. Barth), Hättasch, May, Gerlach (79. Reka)

Tore: 1:0 Johannes Lagemann (50.), 1:1 Finn Scharfe (63.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Noah Benedict Ohrdorf, Dean Konrad Bittersmann; Zuschauer: 25