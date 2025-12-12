Eigentlich sollte für Martin Geissler zum Jahresende endgültig Schluss sein bei den Weißenfelsern. Warum sich dieser Plan geändert hat.

Vor dem Heimspiel in der BBL Gegen Braunschweig

Weißenfels/MZ. Aufregung vor seinem letzten Heimspiel als Geschäftsführer des Syntainics MBC in der Stadthalle Weißenfels? Wehmut? Abschiedsschmerz? Martin Geissler wiegelt sofort ab. Eigentlich sollte für den 41-Jährigen nach 23 Jahren beim Basketball-Klub seiner Heimatstadt ja Schluss sein. Zum Jahresende wollte der Geschäftsführer ausscheiden. Die Partie am Sonntag (Beginn: 15 Uhr) gegen Braunschweig wäre sein letztes Heimspiel in Weißenfels gewesen. Aber: „Es sieht so aus“, sagt Geissler, „dass ich noch ein bisschen länger im Amt bleibe.“