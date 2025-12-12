Vor dem Heimspiel in der BBL Gegen Braunschweig Abschied vertagt: Warum Martin Geissler nun doch länger Chef des Syntainics MBC bleibt
Eigentlich sollte für Martin Geissler zum Jahresende endgültig Schluss sein bei den Weißenfelsern. Warum sich dieser Plan geändert hat.
12.12.2025, 15:27
Weißenfels/MZ. Aufregung vor seinem letzten Heimspiel als Geschäftsführer des Syntainics MBC in der Stadthalle Weißenfels? Wehmut? Abschiedsschmerz? Martin Geissler wiegelt sofort ab. Eigentlich sollte für den 41-Jährigen nach 23 Jahren beim Basketball-Klub seiner Heimatstadt ja Schluss sein. Zum Jahresende wollte der Geschäftsführer ausscheiden. Die Partie am Sonntag (Beginn: 15 Uhr) gegen Braunschweig wäre sein letztes Heimspiel in Weißenfels gewesen. Aber: „Es sieht so aus“, sagt Geissler, „dass ich noch ein bisschen länger im Amt bleibe.“