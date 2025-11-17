Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang der NSG SSC/RW Weißenfels ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den VfL Halle 96 I (U19).

Weißenfels/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen NSG SSC/RW Weißenfels und VfL Halle 96 I (U19) mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 32 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Rot-Weiß live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Weißenfels. Zwei Minuten vor Schluss brachte Luca Brendel den Gastgeber in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – VfL Halle 96 I (U19)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Heerdegen, Perrey (90. Magul), Kuhles (89. Borkmann), Böhm, Wagner, Schulze, Buttlar, Kalkofen, Brendel, Menzel (63. Saedan)

VfL Halle 96 I (U19): – Unthan, Onyedeke, Ugoh, Lorenz, Roschig, Meyer, Rayko, Kaiser, Khalid, Prokein

Tore: 1:0 Luca Brendel (88.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Oliver Oehme; Zuschauer: 32