Eine Niederlage für den 1. FC Lok Stendal besiegelte den 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal und der VfB 1906 Sangerhausen haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Florian Quaaßdorff (Stendal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (7.). Max Pfaff traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Spielminute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Doch die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 39 wurde das Gegentor durch Elias Wolff erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

In der 55. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1.FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Damien Halle den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Sangerhausen sicherte (85.). Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Schulze, Braunschweig, Ziekau (59. Völzke), Lagemann (71. Bordizhenko), Lohmann (59. Mohamed), Lauck, Wolff (82. Koshyk), Vinzelberg, Stoll (38. Korbani), Meinelt

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ehrich (80. Zarkua), Halle, Ruppe (74. Nicolai), Buchhorn, Bühling, Grenzebach, Pfaff (70. Schoder), Schütz, Lange, Bärwolf

Tore: 0:1 Max Pfaff (21.), 1:1 Elias Wolff (39.), 1:2 Damien Halle (85.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Philipp Weiß, Mejd Mirza; Zuschauer: 46