Halle (saale)/MTU. Die 42 Zuschauer auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 1 haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber Turbine Halle ein ernüchterndes 1:6 (0:2) einstecken musste.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Roman Laqua vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Lukas Radomski das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (39.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Phillip Leonard Rudolph den Ball ins Netz (45.).

Turbine Halle gerät 0:2 ins Hintertreffen – 45. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Vincent Barnau traf in Minute 49, Radomski in Minute 50, Gino Klause in Minute 73 und Tom Luca Lenze in Minute 81. Spielstand 6:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.08.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle (saale)

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Gregor Reinemann den Ball über die Torlinie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Halle erlangte (87.). In Spielminute 90 handelte sich die Turbine Halle noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SV Fortuna Magdeburg

Turbine Halle: Archner – Neuner, Frießleben (46. Só), Anschütz, Obier (72. Schischka), Müller (63. Sikora), Reinemann, Reso (55. Pajwak), Brandt, Lantzsch

SV Fortuna Magdeburg: Hoffmann – Klause, Zopf (69. Kirchhoff), Rudolph (58. Lenze), Koplin (67. Bense), Radomski (58. Bersiner), Barnau, Kratzke, Lindner, Rektorik, Nyarko

Tore: 0:1 Lukas Radomski (39.), 0:2 Phillip Leonard Rudolph (45.), 0:3 Vincent Barnau (49.), 0:4 Lukas Radomski (50.), 0:5 Gino Klause (73.), 0:6 Tom Luca Lenze (81.), 1:6 Gregor Reinemann (87.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Kay Obenhaupt, Nico Thummernicht; Zuschauer: 42